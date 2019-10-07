«Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности». Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения

Новости Беларуси. Президент Беларуси поздравил своего российского коллегу с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В послании Александра Лукашенко Владимиру Путину говорится: «Ваши последовательные усилия, огромный труд и самоотдача лежат в основе значимых успехов, которых добилась Россия в построении мощной и независимой державы. Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене. Убежден, что углубление интеграции в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза послужит дальнейшему развитию экономик двух стран и росту благосостояния граждан, станет весомым вкладом в обеспечение безопасности и стабильности на евразийском пространстве».