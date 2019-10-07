Новости мира. Нобелевская премия 2019 года по физиологии и медицине присуждена сразу трём учёным. Почетной награды они удостоились за исследования чувствительности клеток к кислороду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Нобелевская премия 2019 года по физиологии и медицине присуждена сразу трём учёным. Почетной награды они удостоились за исследования чувствительности клеток к кислороду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению специалистов из Каролинского института, это открытие имеет «фундаментальное значение для физиологии». Оно поможет науке найти новые пути борьбы с анемией, раком и рядом других заболеваний.