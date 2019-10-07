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Нобелевская премия 2019 года по физиологии и медицине присуждена сразу трём учёным

07 октября 2019 11:44
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Новости мира. Нобелевская премия 2019 года по физиологии и медицине присуждена сразу трём учёным. Почетной награды они удостоились за исследования чувствительности клеток к кислороду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нобелевская премия 2019 года по физиологии и медицине присуждена сразу трём учёным-1

По мнению специалистов из Каролинского института, это открытие имеет «фундаментальное значение для физиологии». Оно поможет науке найти новые пути борьбы с анемией, раком и рядом других заболеваний.

Нобелевская премия 2019 года по физиологии и медицине присуждена сразу трём учёным-4

Нобелевская премия 2019 года по физиологии и медицине присуждена сразу трём учёным-6

# Нобелевская премия # Фотофакт

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