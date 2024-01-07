В Вифлееме отменили все рождественские мероприятия из-за событий на Ближнем Востоке

Церковь в городе на Западном берегу реки Иордан – одна из старейших постоянно действующих в мире. Считается, что она построена над тем самым местом, где появился на свет младенец Иисус. В 2024 году празднование на Святой Земле нельзя назвать широкомасштабным. Нет ни елки, ни украшений, ни гуляний. Все рождественские мероприятия отменили в связи с событиями на Ближнем Востоке. Там три месяца длится противостояние боевиков ХАМАС и армии обороны Израиля. Число погибших приближается к 25 тысячам.