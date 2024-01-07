Прямой эфир

В Вифлееме отменили все рождественские мероприятия из-за событий на Ближнем Востоке

07 января 2024 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Праздник Рождества Христова отметили на Святой Земле. Мессу в Вифлееме по традиции возглавил Феофил III, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вифлееме отменили все рождественские мероприятия из-за событий на Ближнем Востоке-1

Церковь в городе на Западном берегу реки Иордан – одна из старейших постоянно действующих в мире. Считается, что она построена над тем самым местом, где появился на свет младенец Иисус. В 2024 году празднование на Святой Земле нельзя назвать широкомасштабным. Нет ни елки, ни украшений, ни гуляний. Все рождественские мероприятия отменили в связи с событиями на Ближнем Востоке. Там три месяца длится противостояние боевиков ХАМАС и армии обороны Израиля. Число погибших приближается к 25 тысячам.

# Рождество # Феофил III

Другие новости рубрики

Все новости
Tesla отзывает более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением
07 января 2024 10:36

Tesla отзывает более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением

Американская авиакомпания приостановила полеты Boeing 737 MAX 9
07 января 2024 10:29

Американская авиакомпания приостановила полеты Boeing 737 MAX 9

Количество погибших в результате землетрясений в Японии возросло до 128 человек
07 января 2024 09:57

Количество погибших в результате землетрясений в Японии возросло до 128 человек