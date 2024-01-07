Американская авиакомпания приостановила полеты Boeing 737 MAX 9

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) приостановило использование Boeing 737 MAX 9 в связи с последним происшествием с этим типом самолета. Об этом пишет РИА Новости, передает Reuters. Это произошло после случая с разгерметизацией авиалайнера Alaska Airlines в США.

EASA выполняет директиву FAA (Федерального управления гражданской авиации США), но при этом подчеркивает, что ни один из авиаперевозчиков, входящих в Евросоюз, в настоящий момент не использует самолеты в такой конфигурации.

Решение было принято на основе указаний FAA после инцидента с самолетом Alaska Airlines. Британский авторегулятор потребовал от всех авиакомпаний, использующих Boeing 737 MAX 9, выполнять требования FAA.

Также авиакомпания Turkish Airlines, являющаяся национальным перевозчиком Турции, приостановила эксплуатацию пяти самолетов Boeing 737 MAX 9 после случая, произошедшего с разгерметизацией авиалайнера Alaska Airlines в США.

Старший вице-президент Turkish Airlines Яхья Устюн заявил, что воздушные суда будут проинспектированы и выведены из эксплуатации до результатов технического расследования. Ранее американские регуляторы приостановили эксплуатацию 171 самолета Boeing 737 MAX 9 для проверки безопасности после аварийной посадки нового самолета Alaska Airlines.