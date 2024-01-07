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Количество погибших в результате землетрясений в Японии возросло до 128 человек

07 января 2024 09:57
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В начале 2024 года на территории полуострова Ното в японской префектуре Исикава случилось сильное разрушительное землетрясение магнитудой 7,6, которое вызвало цунами. Об этом пишет РИА Новости.

Количество жертв достигло 128 человек, 560 получили ранения, а судьба 222 человек не была установлена.

Более 1370 домов получили повреждения, в связи с чем 66 тыс. семей остались без водоснабжения, а 23,9 тыс. – без электричества. В префектуре Исикава открыто 357 пунктов эвакуации, в которых размещено более 30,7 тыс. человек. На местах работают 5400 членов сил самообороны.

# Международная политика

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