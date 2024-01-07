Tesla отзывает более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением

Известный американский производитель электромобилей отзывает более полутора миллионов машин из Китая. Это связано с ошибками в программном обеспечении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неисправно работает система помощи водителю, которая иногда не распознает другой транспорт, пешеходов или велосипедистов. Это повышает риск столкновений. Компания обещает устранить проблемы в ближайшее время. Впрочем, доработать машины предстоит и китайским производителям.

К этому призывают жители Москвы, где отмечаются небывалые морозы. Мало того что электрокары быстро разряжаются, в отдельных случаях не закрываются окна и даже отваливаются педали газа. Сейчас производители разбираются, действительно ли это связано с холодами или есть иные причины.