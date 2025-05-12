Лукашенко – То Ламу: эта награда не какая-то протокольная штука

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 12 мая, вручил генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама То Ламу орден Дружбы народов. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Во время награждения, белорусский лидер отметил, что орден вручен почетному гостю, который посетил Беларусь, за огромный личный вклад в укрепление сотрудничества между государствами. Лукашенко отметил, что благодаря генеральному секретарю «спасены отношения Беларуси и Вьетнама». И эти отношения выходят на качественное и долгосрочное взаимодействие.