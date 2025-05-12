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Лукашенко – То Ламу: эта награда не какая-то протокольная штука

12 мая 2025 10:04
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Лукашенко – То Ламу: эта награда не какая-то протокольная штука-0

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 12 мая, вручил генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама То Ламу орден Дружбы народов. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Во время награждения, белорусский лидер отметил, что орден вручен почетному гостю, который посетил Беларусь, за огромный личный вклад в укрепление сотрудничества между государствами. Лукашенко отметил, что благодаря генеральному секретарю «спасены отношения  Беларуси и Вьетнама». И эти отношения выходят на качественное и долгосрочное взаимодействие.

Лукашенко – То Ламу: эта награда не какая-то протокольная штука-2

Подписано совместное заявление об установлении стратегического партнёрства между Республикой Беларусь и Социалистической Республикой Вьетнам. Белорусский лидер отметил, что Вьетнам – один из ключевых партнеров нашей страны в Юго-Восточной Азии. А в основе сотрудничества лежит искренняя дружба, взаимоуважение и поддержка.

Фото: Telegram-канал Пул Первого

# Международная политика # Александр Лукашенко

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