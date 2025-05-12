Александр Лукашенко заявил о визите во Вьетнам в ближайшее время

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 12 мая, во время встречи с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама пообещал То Ламу в ближайшее время совершить визит в его страну. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Сообщается, что во время переговоров на высоком уровне стороны пришли к договоренности о создании совместных производств тракторов и техники МАЗ. Белорусский лидер поднял тему и скорейшего открытия прямого авиасообщения между Беларусью и Вьетнамом. Лукашенко отметил, что между государствами наблюдается заметный прогресс в укреплении двусторонних связей.

Сегодня же Президент Беларуси вручил Генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама То Ламу орден Дружбы народов, отметив, что «эта награда не какая-то протокольная штука», а благодарность за огромный личный вклад, который почетный гость внес в укрепление сотрудничества между Беларусью и Вьетнамом.