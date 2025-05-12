Прямой эфир

Зеленский поговорил с новым Папой и пригласил его в Украину

12 мая 2025 10:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Зеленский поговорил с новым Папой и пригласил его в Украину-0

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что имел беседу с Папой Римским Львом XIV, в ходе которой подчеркнул значение справедливого мира и освобождение заключенных. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он также проинформировал понтифика о соглашении Украины о 30-дневном перемирии и подтвердил готовность к переговорам.

Также Зеленский пригласил Папу Римского с апостольским визитом, заметив, что это даст надежду украинцам. Ранее народный депутат Украины Алексей Чепа сказал, что режим прекращения огня должен соблюдаться, иначе он теряет смысл.

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко заявил о визите во Вьетнам в ближайшее время
12 мая 2025 10:18

Александр Лукашенко заявил о визите во Вьетнам в ближайшее время

Лукашенко – То Ламу: эта награда не какая-то протокольная штука
12 мая 2025 10:04

Лукашенко – То Ламу: эта награда не какая-то протокольная штука

Медведчук: парад Победы в Москве вызвал у Запада раздражение
12 мая 2025 09:22

Медведчук: парад Победы в Москве вызвал у Запада раздражение