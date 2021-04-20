В Венгрии выпустили серию сладких муссов на тему вакцинации

Новости Венгрии. Легкое противоядие от беспокойства по поводу различных типов вакцин. Какую выбрать из представленных на рынке, сейчас ломают голову многие европейцы. С юмором подошли к вопросу в одной из венгерских кондитерских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там выпустили серию сладких муссов на тему вакцины от COVID-19. Она у них разных цветов и вкусов. Sinopharm – кисло-сладкий, AstraZeneca ароматизирована лимоном, а Pfizer напоминает чай матча. Пробовать можно любую. Единственный возможный побочный эффект – легкая улыбка на лице и хорошее настроение.