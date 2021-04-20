Правящая партия Германии выбрала кандидата на должность канцлера. Меркель решила не выдвигаться на пятый срок

Новости Германии. Правящая партия Германии определилась с кандидатом в канцлеры страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преемником Ангелы Меркель может стать действующий председатель блока Армин Лашет. В ходе голосования его кандидатуру поддержало большинство – 31 однопартиец, а его соперника Маркуса Зедера – всего 9. Ожесточенные дискуссии продолжались шесть часов. Лашет – опытный политик и сторонник курса Меркель.

Впервые за 40 лет своего кандидата в канцлеры выбрали и представители «Зеленых». Им стала сопредседатель партии, известная своей жесткой позицией в отношении России.