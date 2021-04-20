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Считается вымирающим видом. В Боливии после спасения в дикую природу выпустили кондора

20 апреля 2021 11:35
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Новости Боливии. Спасенный кондор вернулся в дикую природу в Боливии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Считается вымирающим видом. В Боливии после спасения в дикую природу выпустили кондора-1

Местные фермеры нашли его в плохом состоянии и передали на реабилитацию природному парку. Чтобы вновь поставить 5-летнего самца на крыло, потребовалось три недели.

Считается вымирающим видом. В Боливии после спасения в дикую природу выпустили кондора-4

Андский кондор считается вымирающим видом. Одна из самых крупных птиц в мире живет до 75 лет. Размножаются они медленно. Брачная пара каждые два года производит только одного потомка, и оба родителя должны заботиться о птенце в течение всего года.

# Птицы # Фотофакт

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