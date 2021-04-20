Считается вымирающим видом. В Боливии после спасения в дикую природу выпустили кондора

Местные фермеры нашли его в плохом состоянии и передали на реабилитацию природному парку. Чтобы вновь поставить 5-летнего самца на крыло, потребовалось три недели.

Андский кондор считается вымирающим видом. Одна из самых крупных птиц в мире живет до 75 лет. Размножаются они медленно. Брачная пара каждые два года производит только одного потомка, и оба родителя должны заботиться о птенце в течение всего года.