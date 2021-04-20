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Во Франции сделали копию электромобиля 140-летней давности. Как он выглядит?

20 апреля 2021 12:31
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Новости Франции. Как и 140 лет назад: копия первого электромобиля колесит по Парижу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции сделали копию электромобиля 140-летней давности. Как он выглядит?-1

Его воссоздали специально к юбилею этого достижения технического прогресса. Именно весной 1881 года так же по городу колесил на своем изобретении французский инженер-электрик Гюстав Труве. Небольшой электродвигатель с перезаряжаемой батареей он приспособил к английскому трехколесному велосипеду. Так и началась эра электромобилей.

Во Франции сделали копию электромобиля 140-летней давности. Как он выглядит?-4

В наше время именно на них делают ставку мировые производители. Что касается прототипа – на его изготовление в английской мастерской ушло несколько недель. В нем современные аккумулятор и двигатель, но, как и оригинал, он может развивать скорость до 16 км/ч.

# Электромобили # Гюстав Труве # Фотофакт

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