Во Франции сделали копию электромобиля 140-летней давности. Как он выглядит?

Новости Франции. Как и 140 лет назад: копия первого электромобиля колесит по Парижу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его воссоздали специально к юбилею этого достижения технического прогресса. Именно весной 1881 года так же по городу колесил на своем изобретении французский инженер-электрик Гюстав Труве. Небольшой электродвигатель с перезаряжаемой батареей он приспособил к английскому трехколесному велосипеду. Так и началась эра электромобилей.