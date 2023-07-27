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В Венгрии считают, что ВСУ не добились значимых результатов в ходе контрнаступления

27 июля 2023 13:25
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Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш оценил контрнаступление украинских Вооруженных сил, заявив, что существенных результатов оно не дало, пишет ТАСС.

По его словам, украинские войска сумели вернуть себе около 200 кв. км территорий, но такую же площадь российские войска заняли в Донбассе и Харьковской области. Гиль подчеркнул, что шансов у ВСУ прорвать оборонительную линию мало.

Венгерский представитель властей выступает за незамедлительное прекращение огня и начало мирных переговоров, так как конфликт унес уже множество жизней. По его мнению, число убитых в войне превышает 310 тыс. человек, а по некоторым данным, число жертв достигает от 700 тыс. до 800 тыс. человек. Он уточнил также, что, по данным ООН, в ходе военного конфликта погибло около 10 тыс. мирных жителей и более 16,5 тыс. получили ранения.

# Международная политика

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