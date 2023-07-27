В результате крушения вертолёта Ми-8 на Алтае погибла гражданка Беларуси

На Алтае 27 июля произошло ЧП, в результате которого разбился вертолет. По информации российских правоохранительных органов, в результате этого инцидента погибла гражданка Беларуси. Белорусское посольство находится в контакте с властями РФ и семьей погибшей, выражает искренние соболезнования и поддержку, информирует БЕЛТА.

Инцидент произошел во время захода на посадку, когда вертолет задел линию электропередач, в результате чего он упал и загорелся. На его борту находилось 16 человек. По имеющейся информации, шесть человек погибли.