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В результате крушения вертолёта Ми-8 на Алтае погибла гражданка Беларуси

27 июля 2023 13:08
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На Алтае 27 июля произошло ЧП, в результате которого разбился вертолет. По информации российских правоохранительных органов, в результате этого инцидента погибла гражданка Беларуси. Белорусское посольство находится в контакте с властями РФ и семьей погибшей, выражает искренние соболезнования и поддержку, информирует БЕЛТА.

Инцидент произошел во время захода на посадку, когда вертолет задел линию электропередач, в результате чего он упал и загорелся. На его борту находилось 16 человек. По имеющейся информации, шесть человек погибли. 

# Некролог

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