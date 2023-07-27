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DB: командир взвода ВСУ рассказал, что бои с российской армией напоминают ад

27 июля 2023 12:29
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Командир взвода ВСУ Святослав Дубина рассказал, что бои на линии фронта приобрели невероятно жестокий и изнурительный характер, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Beast.

Он назвал их адом и заявил, что выжившие будут передавать страшные истории будущим поколениям. Особенно сложно защищаться в лесу, где нет никаких укрытий от постоянного обстрела, в отличие от бетонных стен. Дубина отметил, что после такого пережитого даже битва за Артемовск уже не кажется столь страшной. Он убежден также, что ВСУ упустил свой шанс, дождавшись поставок западной техники.

# Международная политика

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