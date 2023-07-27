Беларусь сможет помочь Венгрии в строительстве АЭС

Новости Венгрии. Беларусь прорабатывает участие своих специалистов в строительстве АЭС в Венгрии. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в этой стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, на объекте будет использоваться такой же реактор, как на атомной станции в Островце. Поэтому наши специалисты, обладающие серьезной квалификацией и востребованные венгерскими партнерами, смогут помочь как в строительстве объекта, так и в его эксплуатации. Сейчас формируется совместная экспертная группа, которая возьмет на себя разработку программы взаимодействия.