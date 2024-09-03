Прямой эфир

США арестовали самолёт президента Венесуэлы

03 сентября 2024 07:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминиканской Республике и переправили его во Флориду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США арестовали самолёт президента Венесуэлы-2

По мнению американских властей, лайнер приобретен в нарушение санкций, наложенных Вашингтоном на Каракас. Самолет стоимостью около 13 миллионов долларов в последнее время находился в Доминикане на ремонте. 

Ранее власти США и других стран арестовывали и конфисковывали и другие активы, принадлежащие Венесуэле, включая банковские счета и драгоценные металлы.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Камчатском крае объявлен траур по погибшим в результате крушения Ми-8
03 сентября 2024 06:33

В Камчатском крае объявлен траур по погибшим в результате крушения Ми-8

Цена на газ в Европе за лето выросла на 16%
03 сентября 2024 06:24

Цена на газ в Европе за лето выросла на 16%

Коалиция Шольца потерпела поражение на региональных выборах в Германии
02 сентября 2024 20:21

Коалиция Шольца потерпела поражение на региональных выборах в Германии