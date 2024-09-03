США арестовали самолёт президента Венесуэлы

США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминиканской Республике и переправили его во Флориду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению американских властей, лайнер приобретен в нарушение санкций, наложенных Вашингтоном на Каракас. Самолет стоимостью около 13 миллионов долларов в последнее время находился в Доминикане на ремонте.

Ранее власти США и других стран арестовывали и конфисковывали и другие активы, принадлежащие Венесуэле, включая банковские счета и драгоценные металлы.