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В Камчатском крае объявлен траур по погибшим в результате крушения Ми-8

03 сентября 2024 06:33
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В Камчатском крае 3 сентября объявлен траур по погибшим в результате крушения вертолета Ми-8. Поисково-спасательная операция завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Камчатском крае объявлен траур по погибшим в результате крушения Ми-8-2

Тела всех погибших обнаружены и переданы судмедэкспертам. В списке жертв 22 человека: 19 пассажиров и три члена экипажа. Специалисты еще выясняют все обстоятельства случившегося, но предварительная версия известна. Вероятно, борт потерпел крушение, врезавшись в сопку. Погода была нелетной: регион устелил плотный туман. По тем же причинам авиация не смогла сразу отправиться на поиски вертолета, который пропал с радаров два дня назад. Возбуждено уголовное дело. 

Горное озеро, куда направлялись пассажиры, считается популярным местом у туристов, туда регулярно отправлялись экскурсии.

# Некролог

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