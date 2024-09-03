В Камчатском крае объявлен траур по погибшим в результате крушения Ми-8

В Камчатском крае 3 сентября объявлен траур по погибшим в результате крушения вертолета Ми-8. Поисково-спасательная операция завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тела всех погибших обнаружены и переданы судмедэкспертам. В списке жертв 22 человека: 19 пассажиров и три члена экипажа. Специалисты еще выясняют все обстоятельства случившегося, но предварительная версия известна. Вероятно, борт потерпел крушение, врезавшись в сопку. Погода была нелетной: регион устелил плотный туман. По тем же причинам авиация не смогла сразу отправиться на поиски вертолета, который пропал с радаров два дня назад. Возбуждено уголовное дело.

Горное озеро, куда направлялись пассажиры, считается популярным местом у туристов, туда регулярно отправлялись экскурсии.