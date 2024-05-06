Прямой эфир

В Венгрии прошли антиправительственные акции

06 мая 2024 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По Венгрии прокатилась волна антиправительственных акций. Самая масштабная состоялась на востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венгрии прошли антиправительственные акции-1

Там на улицы вышло около 10 тысяч человек. Люди возмущены сокращением финансирования социальных программ. При этом протестующие считают, что причиной стало не состояние экономики, а коррумпированность правящей партии. Например, средства ЕС идут не на нужды страны и ее граждан, а распределяются между чиновниками и бизнесменами.

# Акции протеста # Новости Венгрии

Другие новости рубрики

Все новости
Вооружённый ножом подросток напал на прохожих в Австралии
06 мая 2024 07:39

Вооружённый ножом подросток напал на прохожих в Австралии

В Польше разразился скандал из-за купленных истребителей
06 мая 2024 07:38

В Польше разразился скандал из-за купленных истребителей

В Латвии могут остаться без поездов из-за санкций против Беларуси и России
06 мая 2024 07:34

В Латвии могут остаться без поездов из-за санкций против Беларуси и России

Российский снайпер уничтожил солдата ВСУ, носившего каску с эмблемой СС
06 мая 2024 07:28

Российский снайпер уничтожил солдата ВСУ, носившего каску с эмблемой СС

«Играют в пародию». Лавров прокомментировал переговоры между Украиной и Россией
06 мая 2024 07:20

«Играют в пародию». Лавров прокомментировал переговоры между Украиной и Россией

Франция направила в Украину войска Иностранного легиона
06 мая 2024 07:09

Франция направила в Украину войска Иностранного легиона

Финляндия хочет срочно построить завод по производству тротила
06 мая 2024 07:00

Финляндия хочет срочно построить завод по производству тротила

Израиль настоятельно призвал жителей эвакуироваться из Рафаха
06 мая 2024 06:51

Израиль настоятельно призвал жителей эвакуироваться из Рафаха

Более 70 человек стали жертвами масштабных наводнений в Бразилии
06 мая 2024 06:50

Более 70 человек стали жертвами масштабных наводнений в Бразилии

Контингент НАТО могут надолго оставить в Сувалковском коридоре
06 мая 2024 06:43

Контингент НАТО могут надолго оставить в Сувалковском коридоре

Правительство Финляндии объявило о мерах жёсткой экономии
06 мая 2024 06:38

Правительство Финляндии объявило о мерах жёсткой экономии

Папа Римский поедет на конференцию в Швейцарию, если Россию пригласят
06 мая 2024 06:30

Папа Римский поедет на конференцию в Швейцарию, если Россию пригласят