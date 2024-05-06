В Венгрии прошли антиправительственные акции

Там на улицы вышло около 10 тысяч человек. Люди возмущены сокращением финансирования социальных программ. При этом протестующие считают, что причиной стало не состояние экономики, а коррумпированность правящей партии. Например, средства ЕС идут не на нужды страны и ее граждан, а распределяются между чиновниками и бизнесменами.