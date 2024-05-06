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Вооружённый ножом подросток напал на прохожих в Австралии

06 мая 2024 07:39
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В Австралии вооруженный ножом подросток напал на прохожих. Ранения получил один мужчина, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вооружённый ножом подросток напал на прохожих в Австралии-1

Атаке подверглись и полицейские, прибывшие на место ЧП. Преступник не отреагировал на требование бросить нож и направился в их сторону. Правоохранители применили оружие. Нападавший нейтрализован. По данным властей, подросток действовал в одиночку. Его мотивы неизвестны, но следователи пока не склонны трактовать произошедшее как теракт.

# Нападение # Новости Австралии

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