Вооружённый ножом подросток напал на прохожих в Австралии

В Австралии вооруженный ножом подросток напал на прохожих. Ранения получил один мужчина, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атаке подверглись и полицейские, прибывшие на место ЧП. Преступник не отреагировал на требование бросить нож и направился в их сторону. Правоохранители применили оружие. Нападавший нейтрализован. По данным властей, подросток действовал в одиночку. Его мотивы неизвестны, но следователи пока не склонны трактовать произошедшее как теракт.