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В Польше разразился скандал из-за купленных истребителей

06 мая 2024 07:38
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В Польше крупный скандал из-за приобретения южнокорейских истребителей. Варшава потратила более 3 миллиардов долларов на 48 самолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше разразился скандал из-за купленных истребителей-1

12 из них уже прибыли на авиабазы, но так ни разу и не взлетели, поскольку Министерство обороны заморозило их эксплуатацию. Во-первых, потому что нет подготовленных пилотов. А во-вторых, во время сделки польская сторона забыла закупить вооружение для истребителей. Кроме того, возникла проблема с их обслуживанием.

# Вооруженные силы # Новости Польши

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