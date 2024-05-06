В Польше разразился скандал из-за купленных истребителей

12 из них уже прибыли на авиабазы, но так ни разу и не взлетели, поскольку Министерство обороны заморозило их эксплуатацию. Во-первых, потому что нет подготовленных пилотов. А во-вторых, во время сделки польская сторона забыла закупить вооружение для истребителей. Кроме того, возникла проблема с их обслуживанием.