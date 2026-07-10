В Барселоне ликвидирована банда – задержаны 18 участников

Полиция Барселоны ликвидировала преступную группировку: задержаны 18 человек, шестеро из них – несовершеннолетние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банда терроризировала город и пригороды: ее участники применяли холодное и огнестрельное оружие, сбывали наркотики, а полученные доходы направляли на финансирование преступлений. Задержанных подозревают в четырех покушениях на убийство. Семеро фигурантов отправлены в тюрьму, двое подростков – в закрытые центры. Расследование длилось около года.