ШОС и Лаос подписали меморандум о статусе партнера по диалогу

ШОС и Лаос подписали меморандум о предоставлении этой стране статуса партнера организации по диалогу. Церемония состоялась в Пекине. Данный шаг открывает путь к более активному участию лаосской стороны в деятельности структуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вьентьян рассчитывает развивать взаимодействие с Шанхайской организацией сотрудничества в сферах транспорта, логистики, торговли, инвестиций, энергетики, туризма и безопасности. Уникальное положение Лаоса как члена АСЕАН позволит ему служить экономическим и инфраструктурным мостом между Юго-Восточной Азией и регионом ШОС.

Для Беларуси как полноправного участника организации это открывает прямые экономические и геополитические дивиденды. Во-первых, это новый транзитный коридор. Во-вторых – выход на емкий рынок АСЕАН, где Лаос выступает логистическим мостом. Это может упростить продвижение белорусского экспорта, в том числе технологий.

Заявленный Вьентьяном интерес к энергетике и транспорту – это прямая возможность для масштабных поставок белорусской карьерной, грузовой и пассажирской техники, а также эффективного применения нашего опыта в строительстве крупных инфраструктурных объектов.