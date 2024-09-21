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В Венгрии ожидается пик наводнений

21 сентября 2024 08:05
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Число жертв разрушительного шторма в Европе возросло до 24 человек. Пик наводнений 21 сентября ожидается в Будапеште. Воды Дуная уже вплотную подошли к зданию парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венгрии ожидается пик наводнений-2

За сутки уровень реки вырос еще на метр. Власти приняли необходимые меры. По сообщениям правительства, в стране мобилизованы почти 6 тысяч специалистов, включая военных. Привлекли даже заключенных, они утрамбовывают мешки с песком. 

В столице Венгрии уже остановлено движение общественного транспорта и метро. Спасатели пытаются не допустить проникновение воды в подвалы домов и подземные переходы. Жителей предупредили о возможных отключениях газа и электричества. Ранее премьер Венгрии уже объявил о критическом этапе наводнений. Под воду уже ушли скамейки на набережных, дорожные знаки и мемориал жертвам Холокоста. 

# Природные катаклизмы

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