Госдолг Великобритании достиг 100% ВВП

Экономика Королевства пришла в упадок. Состояние в отрасли эксперты называют худшим за последние десятилетия. Такого же мнения придерживаются и власти. В частности, министр финансов Британии. Вступая в должность в июле, она пообещала реанимировать экономику страны. С такими же планами в большую политику когда-то пришел Риши Сунак – теперь уже бывший премьер Королевства. Ни у него, ни у нынешнего главы Минфина пока не получилось возродить материальное достояние Британии. Десятки социальных проектов застряли на стадии разработки из-за отсутствия финансирования.