В Совбезе ООН обсудили ситуацию со взрывами в Ливане

Внимание мировых СМИ приковано к Ливану. В связи со взрывами устройств связи в стране Совбез ООН созвал внеочередное заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты отметили риск дальнейшей эскалации насилия, что представляет серьезную угрозу для всего ближневосточного региона. Спикеры сошлись во мнении, что массовые взрывы пейджеров – вопиющее нарушение международного права. Атака привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения, а также к значительному ущербу домам и гражданской инфраструктуре.

В результате детонации пейджеров, раций и других электронных устройств за два дня в Ливане погибли по меньшей мере 37 человек, в том числе дети, и около 3,5 тысячи получили ранения. Ливан возложил ответственность за произошедшее на Израиль, но там до сих пор не дали никаких официальных комментариев по этому поводу.