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В Венесуэле проведут деноминацию боливара: новые купюры введут в обращение с 4 июня 2018 года

23 марта 2018 13:10
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Новости Венесуэлы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о деноминации боливара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венесуэле проведут деноминацию боливара: новые купюры введут в обращение с 4 июня 2018 года-1

Банкноты с замененными денежными знаками будут введены в обращение уже с 4 июня 2018 года. С них исчезнут три нуля. Таким образом власти страны намерены гарантировать экономическую стабильность.

Отметим, Венесуэла переживает сейчас острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. В 2017 году инфляция в стране превысила 2600 %. В 2018 году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14 000%.

В Венесуэле проведут деноминацию боливара: новые купюры введут в обращение с 4 июня 2018 года-4

# Фотофакт # Деньги

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