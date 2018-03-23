В Венесуэле проведут деноминацию боливара: новые купюры введут в обращение с 4 июня 2018 года

Новости Венесуэлы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о деноминации боливара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банкноты с замененными денежными знаками будут введены в обращение уже с 4 июня 2018 года. С них исчезнут три нуля. Таким образом власти страны намерены гарантировать экономическую стабильность.

Отметим, Венесуэла переживает сейчас острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. В 2017 году инфляция в стране превысила 2600 %. В 2018 году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14 000%.