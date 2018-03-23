Владимир Путин набрал 76,5 % голосов. ЦИК России озвучил официальные результаты президентских выборов

Новости России. Официальные результаты президентских выборов озвучил Центризбиркомом России 23 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, набрав 76,5 % голосов. Вторым стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Ему отдали предпочтение 11,7 % избирателей. 5,5 % – у Владимира Жириновского, а у Ксении Собчак – 1,6 %. Остальные кандидаты не преодолели рубеж в 1 %.

Избирательная комиссия признала выборы «действительными и состоявшимися». Дата инаугурации в Кремле будет озвучена позже.