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Владимир Путин набрал 76,5 % голосов. ЦИК России озвучил официальные результаты президентских выборов

23 марта 2018 12:38
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Новости России. Официальные результаты президентских выборов озвучил Центризбиркомом России 23 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин набрал 76,5 % голосов. ЦИК России озвучил официальные результаты президентских выборов-1

Победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, набрав 76,5 % голосов. Вторым стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Ему отдали предпочтение 11,7 % избирателей. 5,5 % – у Владимира Жириновского, а у Ксении Собчак – 1,6 %. Остальные кандидаты не преодолели рубеж в 1 %.

Избирательная комиссия признала выборы «действительными и состоявшимися». Дата инаугурации в Кремле будет озвучена позже.

# Фотофакт # Международная политика

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