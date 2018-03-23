Пожар в жилом доме во Вьетнаме унёс жизни 15 человек: в здании не сработала сигнализация

Новости Вьетнама. Пожар унес жизни около 15 человек во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь вспыхнул в подземном гараже высотки, где проживали 700 семей.

Сигнализация не сработала. О том, что здание горит, люди узнали, лишь когда едкий дым заполнил 14 из 20 этажей. Прибывшие на место бригады экстренных служб эвакуировали жителей. Свыше трех десятков человек получили различные травмы. Помощь им оказали медики. Некоторым потребовалась госпитализация. Причины ЧП выясняют специалисты.