«Самое ужасное, что пол-автобуса было деток». Очевидец об аварии белорусского автобуса в Псковской области

Новости Беларуси. 11 белорусов, пострадавших в аварии под Псковом, доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В реанимации, по разным данным, находятся два человека.

Туристический автобус с нашими гражданами попал в ДТП 23 марта в 5 утра в Псковской области. Уже известно, что в нем находились 50 человек, включая школьников, которые ехали на экскурсию в Санкт-Петербург. В какой-то момент на трассе произошло столкновение автобуса с легковушкой. Подробности аварии сообщила по телефону пассажир автобуса.

Алеся Войткевич, очевидец:

Водитель, как я понимаю, успел вовремя затормозить, и автобус лег на левый бок, то есть не перевернулся. Есть, конечно, в тяжелом состоянии, есть с легкими травмами. Но самое ужасное, что пол-автобуса было деток: около 10 человек – было 5-6 лет.

Подруга моя в тяжелом состоянии в реанимации.

Останавливались попутные машины и кого-то, кто в нормальном состоянии, доставили в Питер. Просто проезжающие мимо машины.

Один водитель – всё хорошо с ним. Мы вместе с ним обрабатывали пострадавших. Второй, вроде бы, с ранениями.