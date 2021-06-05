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Обнаружил 71 мину за пять лет службы. Крыс-сапёр Магава уходит на пенсию

05 июня 2021 13:02
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Новости Камбоджи. Обладатель золотой медали за героизм крыс Магава завершает карьеру сапера и уходит на пенсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обнаружил 71 мину за пять лет службы. Крыс-сапёр Магава уходит на пенсию-1

За пять лет службы грызун обнаружил 71 мину и еще десятки неразорвавшихся снарядов в Камбодже. Там за годы гражданской войны в земле осталось несколько миллионов неразорвавшихся боеприпасов. В их поиске и помогала гамбийская хомяковая крыса, которая до этого прошла годовой курс подготовки в Танзании, где учат животных вынюхивать мины.

Обнаружил 71 мину за пять лет службы. Крыс-сапёр Магава уходит на пенсию-4

Осенью 2020 года крыс-сапер получил золотую медаль, которую иногда называют Георгиевским крестом для животных. Ее вручает британская благотворительная организация животным, отличившимся храбростью в военных условиях и тем, которые проявили особый героизм в мирное время. Магава стал первым крысом, получившим медаль за 77-летнюю историю существования награды, до этого она доставалась только собакам.

# Животные # Фотофакт

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