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На фонтан в Мадриде надели «кислородную маску», и вот зачем

05 июня 2021 15:31
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Новости Испании. Активисты «Гринпис» надели «кислородную маску» на фонтан Сибелес в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках Всемирного дня окружающей среды они установили прозрачную витрину, внутри которой находилось символическое дерево. А сам стеклянный куб соединили с системой подачи кислорода.

На фонтан в Мадриде надели «кислородную маску», и вот зачем-1

Таким образом в «Гринпис» хотели заявить, что города несут ответственность за глобальное загрязнение воздуха. Активисты требовали, чтобы мэры городов приняли необходимые меры по увеличению «зеленых зон». В «Гринпис» неслучайно выбрали именно эту скульптуру. Кибела – или в испанском варианте Сибелес – это богиня плодородия.

# Экология # Фотофакт

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