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До сих пор нет лекарства. Ученые прогнозируют, что к 2030-му СПИД ликвидируют

05 июня 2021 15:32
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Неравный бой: 40 лет назад впервые был обнаружен СПИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 1981 году в США врачи обеспокоились резким ростом пневмонии у молодых людей, что было вызвано пневмоцистой – микроорганизмом, который обычно не вызывает воспалительных процессов.

До сих пор нет лекарства. Ученые прогнозируют, что к 2030-му СПИД ликвидируют-1

Сегодня в мире применяется более 10 препаратов, позволяющих улучшить самочувствие больных и продлить им жизнь. При этом до сих пор не удалось найти способ полностью вылечить СПИД. Однако ученые по всему миру отмечают, что за последние годы добились значительных результатов в этой области, и планируют ликвидировать СПИД уже к 2030 году.

# ВИЧ/СПИД # Фотофакт

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