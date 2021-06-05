До сих пор нет лекарства. Ученые прогнозируют, что к 2030-му СПИД ликвидируют

Неравный бой: 40 лет назад впервые был обнаружен СПИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 1981 году в США врачи обеспокоились резким ростом пневмонии у молодых людей, что было вызвано пневмоцистой – микроорганизмом, который обычно не вызывает воспалительных процессов.

Сегодня в мире применяется более 10 препаратов, позволяющих улучшить самочувствие больных и продлить им жизнь. При этом до сих пор не удалось найти способ полностью вылечить СПИД. Однако ученые по всему миру отмечают, что за последние годы добились значительных результатов в этой области, и планируют ликвидировать СПИД уже к 2030 году.