В Венесуэле пройдут марши в поддержку избранного Президента

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал вспыхнувшие в Каракасе беспорядки попыткой госпереворота и желанием дестабилизировать положение в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это заявление он сделал на церемонии вручения в Национальном избирательном совете мандата об избрании главой государства на очередной шестилетний период.

Согласно бюллетеню Национального избирательного совета Венесуэлы, опубликованному по итогам выборов, Мадуро поддержали 51,2 % проголосовавших. За его главного соперника, кандидата от крайне правых партий Эдмундо Гонсалеса, отдали голоса чуть более 44 % венесуэльцев. В предвыборном штабе Николаса Мадуро заявили, что эти итоги являются «признаком окончательного поражения экстремистских факторов в Венесуэле». Ожидается, что в ближайшее время в Каракасе и других городах пройдут марши в поддержку избранного лидера.