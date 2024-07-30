Мужские соревнования по триатлону на ОИ перенесены из-за качества воды в Сене

Соревнования по триатлону среди мужчин на Олимпийских играх в Париже были перенесены из-за низкого качества воды в реке Сена. Об этом пишет РИА Новости.

Из-за загрязненной воды были прекращены тренировочные занятия триатлонистов в воскресенье и понедельник. Предположительно, причиной загрязнения стали дожди, прошедшие в Париже в выходные.

Первоначально мужской триатлон должен был стартовать 30 июля, но теперь он перенесен на 31 июля, а в тот же день пройдет женский триатлон. До начала мероприятия будет проведена проверка воды, чтобы удостовериться, что все соответствует нормам безопасности.