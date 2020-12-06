В Венесуэле проходит голосование на парламентских выборах

Новости Венесуэлы. В Венесуэле началось голосование на парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На места в парламенте претендуют 14 тысяч кандидатов от 107 политических сил. Левые партии будут представлены двумя блоками.

27 оппозиционных партий приняли решение бойкотировать выборы – они неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к голосованию. Вместе с тем отдельные представители этих политических сил все же примут участие в гонке.