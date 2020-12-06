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В Венесуэле проходит голосование на парламентских выборах

06 декабря 2020 13:45
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Новости Венесуэлы. В Венесуэле началось голосование на парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Жителям страны предстоит избрать 227 членов однопалатной Национальной ассамблеи.   

В Венесуэле проходит голосование на парламентских выборах-1

В Венесуэле проходит голосование на парламентских выборах-3

На места в парламенте претендуют 14 тысяч кандидатов от 107 политических сил. Левые партии будут представлены двумя блоками.  

В Венесуэле проходит голосование на парламентских выборах-6

27 оппозиционных партий приняли решение бойкотировать выборы – они неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к голосованию. Вместе с тем отдельные представители этих политических сил все же примут участие в гонке. 

# Выборы # Фотофакт

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