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Как выглядит слонёнок, рождения которого ждали почти 140 лет?

06 декабря 2020 12:17
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Новости Японии. В токийском зоопарке впервые на свет появился азиатский слоненок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этого события ждали почти 140 лет. Малыш родился несколько недель назад.

Как выглядит слонёнок, рождения которого ждали почти 140 лет?-1

Однако его только теперь показали посетителям. Чувствует слоненок себя хорошо и обладает отменным аппетитом. Его рост более метра, а вес приближается к 150 килограммам.

Как выглядит слонёнок, рождения которого ждали почти 140 лет?-4

Как назвать малыша, решают на сайте зоопарка в режиме онлайн.

# Зоопарк # Фотофакт

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