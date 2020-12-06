Как выглядит слонёнок, рождения которого ждали почти 140 лет?

Новости Японии. В токийском зоопарке впервые на свет появился азиатский слоненок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этого события ждали почти 140 лет. Малыш родился несколько недель назад.

Однако его только теперь показали посетителям. Чувствует слоненок себя хорошо и обладает отменным аппетитом. Его рост более метра, а вес приближается к 150 килограммам.