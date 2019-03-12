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Его роли воистину бессмертны. В Москве прощаются с Владимиром Этушем

12 марта 2019 07:36
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Новости России. Утром 12 марта на основной сцене Театра имени Вахтангова в Москве началась церемония прощания с народным артистом Советского Союза Владимиром Этушем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его роли воистину бессмертны. В Москве прощаются с Владимиром Этушем-1

Карабас-Барабас из «Приключений Буратино», товарищ Саахов, стоматолог Шпак… Эти культовые роли (а их около 70) известны всем и воистину бессмертны.

Актер ушел из жизни на 97-м году. Яркий, неповторимый, великий… Вся его жизнь – театр и кино. Едва ли не до последнего Этуш был в театральном строю, лишь в начале этого года по состоянию здоровья любимец миллионов вынужден был прервать работу в спектакле «Бенефис» по пьесе «Пока она умирала».

Его роли воистину бессмертны. В Москве прощаются с Владимиром Этушем-4

Жизнь актеров всегда наполнена символизмом. Похоронят народного артиста в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище.

Ушла легенда. 5 знаковых ролей Владимира Этуша  

# Некролог # Владимир Этуш # Фотофакт

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