Его роли воистину бессмертны. В Москве прощаются с Владимиром Этушем

Новости России. Утром 12 марта на основной сцене Театра имени Вахтангова в Москве началась церемония прощания с народным артистом Советского Союза Владимиром Этушем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карабас-Барабас из «Приключений Буратино», товарищ Саахов, стоматолог Шпак… Эти культовые роли (а их около 70) известны всем и воистину бессмертны.

Актер ушел из жизни на 97-м году. Яркий, неповторимый, великий… Вся его жизнь – театр и кино. Едва ли не до последнего Этуш был в театральном строю, лишь в начале этого года по состоянию здоровья любимец миллионов вынужден был прервать работу в спектакле «Бенефис» по пьесе «Пока она умирала».