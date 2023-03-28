Новости Венесуэлы. В Венесуэле на акции протеста вышли учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице страны Каракасе тысячи педагогов собрались у здания Министерства образования, чтобы потребовать повышения зарплат. Денег, которые они получают за свою работу, им давно уже не хватает даже на самое необходимое.

Правительство, несмотря на все усилия, оказалось не в силах обуздать инфляцию, которая достигла 300 %. Последствием острого экономического кризиса стало сокращение рабочих мест и выплат. Сейчас учитель государственной школы в месяц получает чуть более 10 долларов, а профессора университетов зарабатывают в среднем около 70.