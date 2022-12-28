Дожил до 45 лет. В Северной Америке есть самый старый орангутан

Знакомьтесь, это Руди Валентино – самый старый самец орангутана в Северной Америке. Недавно ему исполнилось 45 лет. Он питомец зоопарка в Хьюстоне на юге США.

Чека Хайн, смотрительница зоопарка: Руди довольно особенный. Он живет в зоопарке Хьюстона с 1978 года. Так что он провел здесь почти всю жизнь.

В дикой природе орангутаны доживают до 40 лет. В неволе живут дольше. Но в основном это самки. Самцы умирают раньше. 45 лет – для них настоящее достижение. Руди не самый старый орангутан в этом зоопарке. Почетный титул принадлежит самке Шайенн. Ей уже 50. Руди тоже в неплохой форме.

В бельгийском зоопарке животные получили вкусные подарки к Рождеству – подробности здесь.

Орангутаны – древесные обезьяны. Они перемещаются с помощью длинных рук, помогая себе ногами. Руди с этой задачей по-прежнему справляется. Орангутаны – редкий вид. Раньше они обитали по всей Юго-Восточной Азии. Теперь встречаются только на островах Борнео и Суматра.

*На правах рекламы.