В бельгийском зоопарке животные получили вкусные подарки к Рождеству

Рождество для животных в бельгийском зоопарке наступило как никогда рано. Все потому, что обитателям уже вручили подарки, в которых были их любимые лакомства: фрукты, листовая зелень и рыба. Угодить каждому – задача не из простых. В зоопарке площадью 75 гектаров 7 000 животных