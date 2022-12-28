В бельгийском зоопарке животные получили вкусные подарки к Рождеству
Рождество для животных в бельгийском зоопарке наступило как никогда рано. Все потому, что обитателям уже вручили подарки, в которых были их любимые лакомства: фрукты, листовая зелень и рыба. Угодить каждому – задача не из простых. В зоопарке площадью 75 гектаров 7 000 животных
Да, я знаю, что ты голоден, просто подожди.
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Помимо вручения подарков животным, зоопарк также отмечает праздники включая необычное освещение и создавая гигантские украшения в форме животных. Также продлен режим работы в вечернее время, чтобы посетители могли полюбоваться иллюминацией.
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