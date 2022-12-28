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В бельгийском зоопарке животные получили вкусные подарки к Рождеству

28 декабря 2022 11:39
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Рождество для животных в бельгийском зоопарке наступило как никогда рано. Все потому, что обитателям уже вручили подарки, в которых были их любимые лакомства: фрукты, листовая зелень и рыба. Угодить каждому – задача не из простых. В зоопарке площадью 75 гектаров 7 000 животных 

В бельгийском зоопарке животные получили вкусные подарки к Рождеству-1

Да, я знаю, что ты голоден, просто подожди.

Дожил до 45 лет. В Северной Америке есть самый старый орангутан – подробности здесь.

В бельгийском зоопарке животные получили вкусные подарки к Рождеству-4

Помимо вручения подарков животным, зоопарк также отмечает праздники включая необычное освещение и создавая гигантские украшения в форме животных. Также продлен режим работы в вечернее время, чтобы посетители могли полюбоваться иллюминацией.

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