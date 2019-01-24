В Венесуэле 16 человек погибли в антиправительственных акциях протеста

Смерти зафиксированы сразу в шести штатах. Свыше 200 человек взяты под стражу. Противостояние оппозиционного парламента и правительства Венесуэлы, идущее уже несколько лет, на этой неделе вылилось в острейший политический кризис.

Столкновения между сторонниками властей и оппозиции усилились, когда спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Почти сразу после этого США, Канада и еще несколько стран признали его главой республики. Действующий лидер Николас Мадуро расценил эти действия как попытку госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Белым домом.