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В Венесуэле 16 человек погибли в антиправительственных акциях протеста

24 января 2019 09:40
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Новости Венесуэлы. Жертвами масштабных антиправительственных акций протеста в Венесуэле стали 16 граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венесуэле 16 человек погибли в антиправительственных акциях протеста-1

В Венесуэле 16 человек погибли в антиправительственных акциях протеста-3

Смерти зафиксированы сразу в шести штатах. Свыше 200 человек взяты под стражу. Противостояние оппозиционного парламента и правительства Венесуэлы, идущее уже несколько лет, на этой неделе вылилось в острейший политический кризис.

Столкновения между сторонниками властей и оппозиции усилились, когда спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Почти сразу после этого США, Канада и еще несколько стран признали его главой республики. Действующий лидер Николас Мадуро расценил эти действия как попытку госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Белым домом.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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