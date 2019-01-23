Brexit Box. В Великобритании появились спецнаборы на случай жесткого сценария выхода из ЕС

Новости Великобритании. Британцы в панике скупают продукты и лекарства: люди готовятся к жесткому сценарию выхода из ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане Соединенного Королевства опасаются, что, когда страна покинет Евросоюз, наступит тотальный дефицит товаров. А спрос, как известно, рождает предложение. В связи со сложившейся ситуацией в продажу поступил специальный набор – Brexit Box. В нем консервы, крупы и даже жидкость для розжига – месячный запас провизии.