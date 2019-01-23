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Brexit Box. В Великобритании появились спецнаборы на случай жесткого сценария выхода из ЕС

23 января 2019 14:37
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Новости Великобритании. Британцы в панике скупают продукты и лекарства: люди готовятся к жесткому сценарию выхода из ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Brexit Box. В Великобритании появились спецнаборы на случай жесткого сценария выхода из ЕС-1

Граждане Соединенного Королевства опасаются, что, когда страна покинет Евросоюз, наступит тотальный дефицит товаров. А спрос, как известно, рождает предложение. В связи со сложившейся ситуацией в продажу поступил специальный набор – Brexit Box. В нем консервы, крупы и даже жидкость для розжига – месячный запас провизии.

Brexit Box. В Великобритании появились спецнаборы на случай жесткого сценария выхода из ЕС-4

Британия должна покинуть союз уже 29 марта. До 2021 предусмотрен переходный период, после чего государство отправится в «свободное плавание».

# Brexit # Фотофакт

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