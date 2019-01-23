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Президент Беларуси поздравил князя Лихтенштейна с 300-летие со дня основания государства

23 января 2019 13:02
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Новости Лихтенштейна. Княжество Лихтенштейн празднует 300-летие со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил князя Лихтенштейна с 300-летие со дня основания государства-1

В 1719 году император Священной Римской империи признал главу семейства Лихтенштейн главой суверенного государства.

Президент Беларуси поздравил князя Лихтенштейна с 300-летие со дня основания государства-4

С 23 января в княжестве начнут открываться юбилейные мероприятия, которые будут следовать одно за другим на протяжении всего года. С праздником князя Лихтенштейна Ханса-Адама II поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Ханс-Адам II # Фотофакт

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