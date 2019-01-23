Президент Беларуси поздравил князя Лихтенштейна с 300-летие со дня основания государства

Новости Лихтенштейна. Княжество Лихтенштейн празднует 300-летие со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 23 января в княжестве начнут открываться юбилейные мероприятия, которые будут следовать одно за другим на протяжении всего года. С праздником князя Лихтенштейна Ханса-Адама II поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.