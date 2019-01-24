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Жертвами стрельбы в банке Флориды стали 6 человек

24 января 2019 09:18
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Новости США. В результате стрельбы в банке Флориды погибли шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестный ворвался в учреждение города Себринг.

Жертвами стрельбы в банке Флориды стали 6 человек-1

Вооруженный мужчина взял в заложники посетителей банка, а затем, после просьбы полиции сдаться, открыл стрельбу по людям.

Правоохранителям пришлось брать здание штурмом. Несколько человек были ранены. Злоумышленника задержали. Его мотивы неизвестны. Следователи рассматривают ограбление как возможную версию. Ведется расследование.

Жертвами стрельбы в банке Флориды стали 6 человек-4

Жертвами стрельбы в банке Флориды стали 6 человек-6

# Захват заложников # Фотофакт

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