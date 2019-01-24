Жертвами стрельбы в банке Флориды стали 6 человек

Новости США. В результате стрельбы в банке Флориды погибли шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестный ворвался в учреждение города Себринг.

Вооруженный мужчина взял в заложники посетителей банка, а затем, после просьбы полиции сдаться, открыл стрельбу по людям.

Правоохранителям пришлось брать здание штурмом. Несколько человек были ранены. Злоумышленника задержали. Его мотивы неизвестны. Следователи рассматривают ограбление как возможную версию. Ведется расследование.