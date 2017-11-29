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Экстремалы из Франции прыгнули с горы и попали в летящий самолет

29 ноября 2017 15:56
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Новости Франции. Два французских экстремала совершили невероятный трюк – запрыгнули с горы в кабину летящего самолета.

Бейсджамперы Фред Фуген и Винс Реффет догнали легкомоторный самолет на ходу. Прыжок мужчины, которых называют «летучими мышами», совершили в Швейцарии с горы высотой 4026 метров. Каждый из экстремалов летел на скорости более 130 километров в час. 

До итогового прыжка парни провели более 100 испытательных полетов в Испании.

За сутки ролик посмотрели более 820 тысяч раз.

Осенью 2016 года во Франции три парашютиста с реактивными ранцами пролетели на высоте более километра.

Трюк выполнил 57-летний летчик и изобретатель Ив Росси  и два смельчака – здесь подробнее.

# Фотофакт # Необычное # Фред Фуген # Винс Реффет

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