Экстремалы из Франции прыгнули с горы и попали в летящий самолет

Новости Франции. Два французских экстремала совершили невероятный трюк – запрыгнули с горы в кабину летящего самолета.

Бейсджамперы Фред Фуген и Винс Реффет догнали легкомоторный самолет на ходу. Прыжок мужчины, которых называют «летучими мышами», совершили в Швейцарии с горы высотой 4026 метров. Каждый из экстремалов летел на скорости более 130 километров в час.

До итогового прыжка парни провели более 100 испытательных полетов в Испании.

За сутки ролик посмотрели более 820 тысяч раз.

Осенью 2016 года во Франции три парашютиста с реактивными ранцами пролетели на высоте более километра.