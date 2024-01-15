В Великобритании закроются тысячи баров и ресторанов

Из-за роста цен на коммунальные услуги и арендную плату в Великобритании намерены закрыться тысячи баров, пабов и ресторанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подсчитали местные СМИ, за первые 9 месяцев 2023 года в стране ежедневно закрывалось до 10 заведений общепита. В итоге общее количество таких точек впервые за историю наблюдений снизилось до рекордного минимума в 100 тысяч. К полному закрытию эти заведения также подталкивают рост цен на продукты и нехватка трудовых ресурсов.