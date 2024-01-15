Инфляция в США превысила прогнозы экономистов

Это в совокупности со статистикой занятости может убедить Федеральную резервную систему не торопиться со снижением процентных ставок. Расходы на аренду жилья составили более половины роста цен с ноября по декабрь. Стоимость выросла на полпроцента, а в годовом исчислении более чем на 6 %. Траты на энергоносители, наряду с ценами на продукты питания, также способствовали увеличению инфляции. Из-за этого покупательская способность в США падает на фоне наступающей рецессии в экономике.