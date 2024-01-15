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Инфляция в США превысила прогнозы экономистов

15 января 2024 07:03
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Потребительские цены в США выросли в декабре выше прогнозов, что следует из данных Федерального бюро статистики труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция в США превысила прогнозы экономистов-1

Это в совокупности со статистикой занятости может убедить Федеральную резервную систему не торопиться со снижением процентных ставок. Расходы на аренду жилья составили более половины роста цен с ноября по декабрь. Стоимость выросла на полпроцента, а в годовом исчислении более чем на 6 %. Траты на энергоносители, наряду с ценами на продукты питания, также способствовали увеличению инфляции. Из-за этого покупательская способность в США падает на фоне наступающей рецессии в экономике.

# Экономический кризис # Новости США

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