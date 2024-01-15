Прямой эфир

Международный фестиваль воздушных шаров прошёл в Сантьяго

15 января 2024 06:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Международный фестиваль воздушных шаров прошел в столице Чили. Десятки летательных аппаратов различных цветов поднялись в небо над Сантьяго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный фестиваль воздушных шаров прошёл в Сантьяго-1

Посмотреть на яркое зрелище собрались сотни местных жителей и туристов. Люди пришли увидеть город с высоты птичьего полета. Благоволила участникам фестиваля ясная безветренная погода. Десятки аэростатов парили над окрестностями чилийской столицы. Этот фестиваль проводится уже более 20 лет, с 2002 года.

# Фестиваль # Новости Чили

Другие новости рубрики

Все новости
Бельгийские пилоты вышли на забастовку
15 января 2024 06:09

Бельгийские пилоты вышли на забастовку

Зеленский в поисках поддержки. Как прошли последние встречи президента?
14 января 2024 16:53

Зеленский в поисках поддержки. Как прошли последние встречи президента?

Цены растут – рейтинг Шольца падает! Почему немцы недовольны властью Германии?
14 января 2024 16:53

Цены растут – рейтинг Шольца падает! Почему немцы недовольны властью Германии?