Международный фестиваль воздушных шаров прошёл в Сантьяго

Международный фестиваль воздушных шаров прошел в столице Чили. Десятки летательных аппаратов различных цветов поднялись в небо над Сантьяго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотреть на яркое зрелище собрались сотни местных жителей и туристов. Люди пришли увидеть город с высоты птичьего полета. Благоволила участникам фестиваля ясная безветренная погода. Десятки аэростатов парили над окрестностями чилийской столицы. Этот фестиваль проводится уже более 20 лет, с 2002 года.